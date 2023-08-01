"الكهرباء" تبدأ تنفيذ جدول الانقطاعات 12 ظهرا فى 24 محافظة

كتبت رحمة رمضان

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين لمدة ساعة بحد أقصى فى 24 محافظة تبدأ من الساعة 12 ظهر اليوم، الثلاثاء، نتيجة نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي بدأ من الساعة 12 ظهر اليوم التى تم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء لا تضم كافة المناطق، كاشفا أن السبب فى ذلك هو الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه بدءا من اليوم فى الساعة 12 ظهرا سيتم تطبيق الجدول، موضحا أن المواطن يمكن أن يعرف بسهولة موعد فصل التيار عنه من خلال مراقبة توقيت الفصل أو عدمه فعلى سبيل المثال إذا تم فصل التيار الساعة 3 ظهرا على المواطن أن يدرك أن هذا التوقيت سيتعرض لفصل فى التيار بشكل يومى فى نفس التوقيت لمدة ساعة.

وقال المصدر، إن مركز التحكم القومي يفصل التيار لتخفيف الأحمال ساعة بحد أقصي ويجب على أى مواطن تزيد مدة الانقطاع لديه عن الساعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء، موضحا أن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ساعة غير ناتجة عن تخفيف الاحمال و إنما اعطال فنية طارئة.