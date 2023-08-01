تنسيق الجامعات 2023.. لا مد لاختبارات القدرات وآخر موعد للتسجيل 3 أغسطس

كتب محمد صبحى

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لا مد للتسجيل لطلاب الثانوية العامة فى التقدم لاختبارات القدرات مرة أخرى مؤكدا أنه آخر موعد للتسجيل بموقع التنسيق الإلكتروني يوم 3 أغسطس المقبل وفقا للجدول الزمنى المعلن.

وأضاف عطا فى تصريح لـ"اليوم السابع" على طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق باختبارات القدرات سرعة التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى مشيرًا إلى أن طلاب الدور الثانى من حقهم التسجيل لاختبارات القدرات وسرعة التسجيل قبل انتهاء المواعيد المقررة.

وكان قرر مكتب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بتنسيق الجامعات 2023 فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق فتح باب تسجيل الرغبات اعتبارا من يوم السبت المقبل 5 أغسطس الجارى وحتى يوم الأربعاء 9 أغسطس.

وكشف مكتب التنسيق عن مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وأكد مكتب التنسيق أنه من المقرر أن ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.