وزير الصحة: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل المبادرات الرئاسية

كتبت أمل علام

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال الاحتفال باليوم العالمى للفيروسات الكبدية، إن مصر لها نجاحات كبيرة بفضل المبادرات الرئاسية، ولولا تضافر الجهود ما كنا حققنا هذه النجاحات، واستطاعت وزارة الصحة أن تحقق هذه النتائج.

وأضاف، أن "مصر عانت من فيروس سى، وتم اجراء مسح على 62 مليون مواطن من أكبر المسوحات على مستوى العالم، وعبر شهور قليلة واكتشاف الحالات تم تحقيق القضاء على فيروس سى، وشهد على هذه الانجازات العالم كله، وحاليا نعالج مضاعفات فيرس سى بعلاج مرضى سرطان الكبد والكشف المبكر عن المرض، وحققنا منفعة تصل إلى 359%، وحققنا طفرة فى عدد المبادرات وأطلقنا مبادرة 100 يوم صحة ونوسع قاعدة المستفيدين بها، وبتعاون جميع القطاعات لعزيز العمل المشترك".