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الأرصاد: درجات الحرارة فى أغسطس 2023 أعلى من المعدل الطبيعى فى السنوات السابقة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 09:37 م
الأرصاد: درجات الحرارة فى أغسطس 2023 أعلى من المعدل الطبيعى فى السنوات السابقة مداخلة الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية
ماجد تمراز

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أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع الرطوبة، والكتل الهوائية شديدة الحرارة حتى نهاية شهر أغسطس، بسبب منخفض الهند الموسمي، حيث ستتجاوز نسبة الرطوبة 95% في بعض المناطق الساحلية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن درجات الحرارة في أغسطس هذا العام أعلى من  المعدل الطبيعي في السنوات السابقة، بمقدار درجة أو درجتين مئوية.

وذكرت منار غانم أنه من الوارد أن نرى فى شهر أغسطس موجات حرارة مرتفعة عن المعدل الطبيعي، ولكن ليس بنفس قوة موجة شهر يوليو الماضى.


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