التعليم تنفى حصول طلاب من عائلات محددة على نسب مئوية مرتفعة بالثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة المنشورات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول حصول بعض الطلاب من عائلات محددة على نسب مئوية مرتفعة فى امتحانات الثانوية العامة.

وصرح شادى زلطة المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن كافة اسماء الطلاب المتداولة ليس لها وجود في قائمة أسماء الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه مع بداية العام الدراسى بعدم اجراء أى تحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة سواء من إدارة تعليمية إلى أخرى أو من مديرية تعليمية إلى أخرى إلا من خلال لجنة فى الوزارة.

وحذر المتحدث الرسمي من تداول هذه المنشورات التى تستهدف اثارة البلبلة وتضليل الرأي العام والتشكيك في كافة الجهود التي بذلت لضمان خروج منظومة الامتحانات بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وحرصا من الوزارة على توضيح كافة الحقائق، نفى المتحدث الرسمي ما أثير حول تعديل نتيجة الطالبة إسلام أحمد عمر الطالبة بمرحلة الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أسامة سعيد فتح الله الثانوية المشتركة بمحافظة المنوفية، حيث أن الطالبة حاولت الاطلاع على نتيجتها في البداية من خلال احدى الروابط المجهولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي لا يعترف بها في الحصول على نتيجة الثانوية العامة ثم راجعت نتيجتها مرة أخرى على الموقع الرسمي للوزارة وبالمراجعة الدقيقة ثبت أن النتيجة التي حصلت عليها هي مجموع ٢٧٨.٥ درجة مئوية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وجه بتقديم الطالبة إسلام تظلم للاطلاع على أوراق إجابتها للتيقن من صحة نتيجتها.