اليوم السابع
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اعمل حسابك.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بالجيزة 12 ظهرا ولمدة ساعة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:33 ص
اعمل حسابك.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بالجيزة 12 ظهرا ولمدة ساعة المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء من الساعة 12 حتى الساعة 1 بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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ينشر "اليوم السابع" خريطة فصل التيار الكهربائى عن مناطق أحياء محافظة الجيزة بدءًا من الساعة 12 حتى الساعة 1 مساء اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

 

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ومن ناحيته، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمدن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية للحفاظ على سلامة المواطنين، وأهمية مراجعة كافة أعمدة الإنارة لتغلق فى المواعيد المحددة والتأكد من الاعتماد على نظام الإنارة بإستخدام لمبات الليد الموفرة بكافة المنشأت والشوارع.

ووجه اللواء أحمد راشد بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح محافظ الجيزة أن قرارات الترشيد تشمل الإضاءة الليلية بالملاعب الرياضية بالأندية، حيث يتم متابعتها بالتنسيق مع القائمين على تلك المنشآت للتأكد من غلق الكهرباء، كما يتم التنسيق مع مديرية الأوقاف والكنائس لترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة وغلق الانارة بعد إنتهاء الصلوات بها.


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