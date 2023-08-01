اليوم السابع
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لجنة مكافحة الفيروسات: حققنا حلم القضاء على فيروس سى بفضل المبادرة الرئاسية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 08:35 م
لجنة مكافحة الفيروسات: حققنا حلم القضاء على فيروس سى بفضل المبادرة الرئاسية الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية
كتبت أمل علام

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قال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال الاحتفال باليوم العالمى لالتهاب الكبد المنعقدة حاليا بالقاهرة، حققنا حلم القضاء القضاء على فيروس سى، موضحا أن الإحصائيات كانت تشير إلى أن هناك حوالى 23% من المصريين مصابون بفيروس سى فى أوائل التسعينيات، ولكن بعد المبادرة الرئاسية حققنا حلم القضاء على فيروس سى.
 
وقال، إن نسبة فيروس سى كانت مرتفعة عندما أجرى مسح قبل عام 2006 وحتى عام 2014، وكنا نعالج بالانترفيرون، ولم تكن نتائجه فعالة فى القضاء على الفيروس، ولكن بعد عمل مسح عام 2014 تم اكتشاف السوفالدى لعلاج فيروس سى، وكان سعره مرتفعا جدا، وتم خفض أسعار الدواء، موضحا أنه منذ عام  2014 وحتى عام 2018 عالجنا 2.5 مليون مواطن، وتم فتح المجال أمام الشركات المصرية وذلك أثناء تولى الدكتور عادل العدوى وزارة الصحة والسكان.
 
وأشار إلى أن الشركات المصرية صنعت الأدوية المصرية لعلاج فيروس سى، ثم تم تدشين المبادرة الرئاسية، وتم مسح 62 مليون مواطن من خلال المبادرة الرئاسية والتى تبناها رئيس الجمهورية، وعالجنا حوالى 4 ملايين مواطن.
 
من جانبه قال الدكتور عادل العدوى ويزر الصحة والسكان الأسبق، إن إنتاج العقاقير المصرية لعلاج فيروس سى كان تحديا كبيرا، وكان لدينا فريق كبير لعلاج المرضى، موضحا أن المشكلة التى كنا نواجهها هو الرصد وعمل المسوحات والكشف المبكر عن المرض والدم الآمن، والوقاية من العدوى، ثم تأتى منظومة العلاج، وعندما تم كتابة الخطة بجميع اللغات، وتم توزيعها لكل الدول للاستفادة من خبرة مصر، وذلك لتحقيق القضاء على فيروس سى خلال 3 سنوات، لافتا أنه سيتم الإعلان عن أن مصر خالية من فيروس سى، موضحا أن صحة المواطن كانت من أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

الاحتفال باليوم العالمى للفيروسات الكبدية

فيروس سى

سرطان الكبد

الصحة العالمية

خلو مصر من فيروس سى



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