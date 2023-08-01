تنسيق الجامعات 2023.. اعرف مواعيد تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

كتب محمد صبحى

قرر مكتب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بتنسيق الجامعات 2023 فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق فتح باب تسجيل الرغبات اعتبارا من يوم السبت المقبل 5 أغسطس الجارى، حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس.

وكشف مكتب التنسيق في وزارة التعليم العالي عن مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وأكد مكتب التنسيق أنه من المقرر أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.