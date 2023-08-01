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المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.. علمى علوم 362 درجة والهندسية 342 والأدبى 289.5

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 12:34 م
المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.. علمى علوم 362 درجة والهندسية 342 والأدبى 289.5 وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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قررت وزارة التعليم العالى فتح موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.
 
وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية سجل 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% بإجمالى عدد طلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% بإجمالى عدد طلاب 15013، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% بإجمالى عدد طلاب 74923، ويبلغ إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من جميع الشعب 112240 طالبا.
 
وتابع البيان: "تهتم القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي ، بل ويحظى قطاع التعليم العالي بدعم ومتابعة مباشرة منها ، ليكون قادر علي الوفاء بدوره وأداء رسالته الأكاديمية والمجتمعية علي النحو الأكمل".
 
تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكترونى
 
♦ القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg
♦ يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.
♦ سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.
 
 

مواعيد إدخال الرغبات

 
• عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:
يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة .
 
• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
 
وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.
 

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى

 
- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة
- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.
 

مزايا خدمة التنسيق الإلكترونى

- التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.
- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.
- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.
- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.
- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت. 
 
 

تعليمات هامة للطلاب

- سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها. 
- الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.
- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.
- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبةالصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).   

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