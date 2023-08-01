إذا كنت من سكان هذه المناطق انتظر فصل الكهرباء الساعة 12 ظهرا

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع بعض المناطق والأحياء التى ستتعرض لفصل التيار الكهربائي فى أول أيام تطبيق جدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء اعتبارا من الساعة 12 ظهرا بحد أقصى ساعة في 24 محافظة لخفض الضغط على الشبكة في ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، وفيما يلي بعض المناطق التى ستتعرض لفصل التيار الساعة 12 ظهرا:-

أولا حى المعادى:

1-جزيرة -المعصرة - ابراج الاخاء - ش الوفاء والأمل

2-المعصره

3-ش النصر - ش الترعه المعصرة

4-شارع كامل صدقی

5- ش ترعه الخشاب - ترعة البحر

ثانيا حى حلوان :

1-الشوبك الشرقي "النص البحرى بمنطقة الشوبك الشرقي شارع سنترال التبينش قسم التبين ش المرور تبين بمنطقة مساكن الصلب

2-التبين شارع الوسط بالتبين

التبين شارع سنترال التبين

ثالثا تحكم 26 يوليو:

1- الزمالك ( ش الكامل محمد - ش حسن صبری )

2-الازبكيه مبنى محطة السكة الحديد - هيئة البريد - ش التعاون - ش

3-الجلاء - ميدان قنطرة الدكة

4-وسط البلد ش زكي - التوفيقية

5-وسط البلد ش شامبليون - ش طلعت حرب

6-المنيل ش الأخشيد - ش عبد العزيز آل سعود - المنيل

7-منشیه ناصر محطة صرف موسى حنا - مدرسة الجبرتي مطلع الدير. منشية ناصر

8-الجماليه عزبة برقوق - مقابر الشهداء

9-المقطم خلف موزع الشرطة العسكرية - الهضبة العليا

10-المقطم

11-منطقه الراس الهضبه العليا.

رابعا مدينة بدر :

1-أكشاك انارة - محطة صرف 5

2-بنزينة طريق السويس

3-منطقة مركز الحي الأول

4-المجاورة الأولى - الحى الأول

5-المجاورة الثانية - حي أول

6-مجاورة 3 - الحى الاول

7-مج 1 - الحى الاول

8-منطقة الحي الأول

9-المجاورة الخامسة

10-مج 4 الحى الاول.

خامسا محافظة محافظة أسوان:

1-كوبري سوق القش - منطقة الامبركاب خور عواضة خلف المعهد الازهري

2-منطقة الحكماب - منطقة الزيداب - عمارات الصفوة- عزبة الوادي

3-السيل الريفي طريق السماد منطقة ابناء سوهاج

4-عمارات الطيران - عزبة الحدود - عمارات السيل - منطقة الشيخ هارون.

5- شارع بشير بيك ابتداء من مقلى البلم ثم ينحرف إلى شارع باتريس لمومبا ومنطقة الاحمدية ومنطقة منشية النوبة

6-منطقة الطابية ابتداء من مركز شباب بدر ومنطقة القضبي والكيلاني

7-قرية ابوسمبل - قرية قسطل - قرية توماس و عافية

8-قرية السلسلة بحرى - قرية السلسلة قبلى -

9-قرية السلسلة شرق - قرية الرضوان - قرية الحروبة - عزبة ابو رواى

10- قرية بلانة 1 - قرية بلانة -2 - قرية بلانة 3

11-شارع شرق البندر ابتداء من مول جابر عوض حتى وجمعية الشيخ صالح حتى عمارة الدرنكاوى ومنطقة عباس فريد كلها

12-ابتداء من مقام الشيخ ماهر ومنطقة سوق الخميس

13-مدينة نصر النقبة

14-قري كوم امبو

15-قري نصر النوبة

16-مدينة أسوان مدينة كوم امبو

17-مناطق ( منطقة البوستة والمحطة و عزبة الواحى و الريفية )

18-مناطق ( السوق - البراديس - السلخانة )

19-مناطق ( شارع صلاح سالم - عزبة حجاجي - النجاجرة شرق - مطار دراو - كوم امبو قبلی )

20- عمرو بن العاص - الشهامة - الاشراف

21-المرحلة الأولي ابني بيتك

22-المرحلة الثانية ابني بيتك

23-مرحلة اولى وثانية اسكان متوسط - الحي النوبي و مرحلة أولى وثانية إسكان متوسط

الجزء الغربي من نجع) الشيخ محمد - نجع البليدة - نجع البسيون )

24- قري نصر النوبة "قرية ادندان و مرشحات بلانة و مرشح ادندان ، نصر النوبة ، توشكى شرق - قرية توشكى غرب ، كوم امبو ، عرب كيما - قرية الرغامة غرب - الجزء الشرقي من الرغامة البلد.