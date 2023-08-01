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التعليم العالى: كل طلاب الثانوية العامة سيكون لهم مكان بالجامعات أو المعاهد

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 06:18 م
التعليم العالى: كل طلاب الثانوية العامة سيكون لهم مكان بالجامعات أو المعاهد سيد عطا
كتب أحمد عرفة

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قال سيد عطا رئيس قطاع التعليم العالى بوزارة التعليم العالى، إن "مجاميع طلاب الثانوية العامة بين هذا العام متقاربة للغاية مع العام الماضى".
 
وأضاف رئيس قطاع التعليم العالى بوزارة التعليم العالي ، في تصريحات لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سى بى سى: "اطمئن الطلاب أن كل طالب ناجح سيكون له مكان فى الجامعات أو معاهد خاصة أو حكومية".
 
وأوضح سيد عطا، أن "المرحلة الأولى للتنسيق ستبدأ يوم السبت حتى يوم الأربعاء، وأنصح الطلاب أن يركزوا فى كتابة رغباتهم من الآن".
 
وأشار رئيس قطاع التعليم العالى بوزارة التعليم العالي ، إلى إن معامل الحساب الآلى جاهزة لاستقبال الطلاب لكتابة رغباتهم في التنسيق بشكل مجانى.
 
 

سيد عطا

التعليم العالى

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