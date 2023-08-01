أخبار مصر.. "الصحة": استثناء المستشفيات من خطط تخفيف الأحمال وانقطاعات الكهرباء

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على كشفت وزارة الصحة والسكان عن استثناء جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية من انقطاع الكهرباء تماما، مشيرا إلى أن جميع المستشفيات بها مولدات احتياطية لتوفير الطاقة الكهربية للمستشفيات حال حدوث طوارئ وانقطاع للتيار الكهربى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المستشفيات مت المنشآت الحيوية التى تقدم خدمة للمواطن ويجب توفير الكهرباء بها على مدار الساعة مشيرا إلى أن المستشفيات العامة والمركزية وبنوك الدم والوحدات الصحية والمعامل المركزية مستثناه من الانقطاعات الكهربية تماما.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميع المنشآت الصحية التى تقدم خدمة علاجية للمواطنين مزودة بمولدات لتوفير الطاقة حال الطوارئ وذلك لتأمين الحضانات والرعايات المركزة ومراكز التحاليل والأشعات خاصة مستشفيات الحميات حيث تحتاج غرف الاجهاد الحرارى إلى تشغيل التكييفات بشكل دائم لعلاج حالات الاجهاد الحرارى وضربات الشمس.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.. علمى علوم 362 درجة والهندسية 342 والأدبى 289.5

قررت وزارة التعليم العالى فتح موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية سجل 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% بإجمالى عدد طلاب 15013 وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% بإجمالى عدد طلاب 74923، ويبلغ إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من جميع الشعب 112240 طالبا.

فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2023 السبت المقبل

أصدرت وزارة التعليم العالى بيانا حول تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات قالت فيه في البداية أبعث بخالص التهنئة لكل بناتي وأبنائي والأسر المصرية علي ما حققه الطلاب الناجحون في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) لهذا العام 2023 من نجاح وتفوق ، والذين تم إعلان نتائجهم يوم الأحد الموافق 31/7/2023، وبهذه المناسبة فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023وذلك وفقا للحد الأدنى التالي :-

وسجل الحد الادنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر باجمالىً عدد الطلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أىً بنسبة 83.41% باجمالي عدد الطلاب 15013 وسجل الحد الادنى للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أىًبنسبة 70.61% باجمالى عدد طلاب 74923ويبلغ اجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من جميع الشعب 112240 طالبا.

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر يسجل 2160 جنيها للجرام عيار 21

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية، حيث سجل 2160 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك وسط تداول محدود للغاية في سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2160 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851 جنيها.

عيار 24 يسجل 2469 جنيها.

الجنيه الذهب 17280 جنيها.

مجلس الوزراء يدشن تطبيقا بالإنجليزية على الهواتف لعرض الأنشطة والقرارات

دَشَّن مجلس الوزراء تطبيقا باللغة الإنجليزية على الهواتف المحمولة؛ وذلك فى إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة وإبراز مجهوداتها فى شتى القطاعات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الخطوة تأتى استكمالًا للجهود المبذولة لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف شرائح المواطنين، والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية، بما يسهم فى نقل صورة واضحة ومتكاملة للعالم عن مشروعات الحكومة المصرية ومختلف أنشطتها وقراراتها، من مصادرها الرسمية المعتمدة.

فينيسيا الإيطالية فى خطر بعد وضعها على قائمة المدن المهددة بالانقراض

قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إن مدينة فينيسيا وبحيرتها مهددة بالانقراض ، واعتبر مركز اليونسكو للتراث ومشاريع التجديد والتغير المناخى التهديدات الرئيسية للمدينة الإيطالية ، لأنها تلحق الضرر بهياكل المبانى والمناطق الحضرية ، وتهين هويتهم الثقافية والاجتماعية.

واكدت اليونسكو أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة الايطالية لحماية مدينة البندقية وبحيرتها "غير كافية" و "يجب توسيعها" ، التي ستقترح وضعها على قائمة التراث المهددة بالانقراض.

وأضافت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن البندقية "تواجه خطرًا وتهديدات مؤكدة لها آثار ضارة على خصائصها الجوهرية".

قرعة كأس السوبر المصرى للأبطال منتصف سبتمبر فى القاهرة

تحتضن القاهرة قرعة السوبر المصرى للأبطال، منتصف سبتمبر المقبل، حيث أعلن خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة أن مجلس أبو ظبى الرياضى حرص على إجراء قرعة البطولة فى القاهرة.

وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضى والشركة المتحدة للرياضة فى مصر عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال، وتقام فى أبو ظبى بالإمارات لمدة 4 مواسم متتالية، بمشاركة 4 فرق هى بطل الدورى الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدورى العام المصرى الممتاز.