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متحدث التعليم العالى: استقبلنا أكثر من 850 ألف طالب ونستطيع استيعاب عدد أكبر

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 07:46 م
متحدث التعليم العالى: استقبلنا أكثر من 850 ألف طالب ونستطيع استيعاب عدد أكبر عادل عبد الغفار
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن منظومة التنظيم العالى تضم 92 جامعة، و175 معهدًا حكوميًا وخاصًا.
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، إنه يوجه رسالة طمأنة لكل أولياء الأمور والطلاب أنه أصبح لدينا منظومة تعليم لا نقلق من الإتاحة ولدينا القدرة على استيعاب كل الطلاب للعليم العالى.
 
وتابع الدكتور عادل عبد الغفار :"ندعو الطلاب لزيارة المواقع الالكترونية لكل الجامعات للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة في كل الجامعات، ولدينا 27 جامعة حكومية تضم أكثر من 500 كلية، والعام الماضي استقبلنا أكثر من850 ألف طالب ولدينا القدرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب هذا العام .
 
 

عادل عبد الغفار

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