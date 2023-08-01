اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 10:16 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الصحة: أكثر من 13 مليون مواطن استفادوا من مبادرة 100 يوم صحة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 09:01 م
وزير الصحة: أكثر من 13 مليون مواطن استفادوا من مبادرة 100 يوم صحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مبادرة 100 يوم صحة استفاد منها أكثر من 13 مليون مواطن من خلال الخدمات الطبية المقدمة فى كافة التخصصات.
 
وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن مبادرة 100 يوم صحة تجوب القرى والنجوع والمدن الساحلية، والهدف منها القضاء على قوائم الانتظار، وتوعية المواطنين بكافة المخاطر والأمراض التى تواجه المواطنين.
 
وتابع: "نستهدف أن تصل مبادرة 100 مليون صحة لـ100 مليون خلال المدة المعلنة، كما أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لقطاع الصحة، لذا عقب انتهاء المدة المحددة لمبادرة 100 يوم صحة، سيتم تجديدها مرة أخرى".
 
وأوضح عبدالغفار، أنه خلال الأيام المقبلة، ستعلن منظمة الصحة العالمية خلو مصر من فيروس سي، مؤكدًا أن هذا المشروع بدأ من 2005، ولكن الرئيس السيسي أولى أهمية لهذا الأمر وتم إطلاق العديد من المبادرات للقضاء على فيروس سي حتى أصبحت مصر خالية من الفيروس.
 
وناشد عبدالغفار المواطنين بالذهاب لقوافل مبادرة 100 يوم صحة والحصول على الخدمات الطبية المقدمة.

وزير الصحة

عزة مصطفى

مبادرة 100 يوم صحة

الرئيس السيسى

100 يوم صحة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة