خريطة قطع الكهرباء فى البدرشين بالجيزة.. اعرف الأماكن والمواعيد

كتبت - مرام محمد

ينشر "اليوم السابع" خريطة فصل التيار الكهربائى عن مناطق البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 1م حتى الساعة 2م

-العزيزية وضواحيها.

-المرازيق البلد.

-العزيزية.

-الشوبك.

-أبو صير والعزب.

-الطرفاية.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 1م حتى الساعة 2م

-ميت رهينة وضواحيها.

-الشباب.

-الشوبك.

-قرية منشية دهشور وعزبة شحاتة وطريق المعسكر.

-قرية أبو صير ومنطقة سجن يوسف.

-الشوبك الطريق السريع وعزبة نفيسة.

-الشوبك شارع الوحدة المحلية.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 2م حتى الساعة 3م

-مساكن المرازيق وعرب الجابري.

-أبو رجوان وضواحيها.

-المرازيق.

-الشوبك.

-مدينة البدرشين شرق وشارع أثار سقارة.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 3م حتى الساعة 4م

-منطقة دهشور + زاوية دهشور.

-طرق المريوطية.

-قرية العمرانية.

-قرية أبو صير والعزب.

-قرية المرازيق.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 4م حتى الساعة 5م

-ضواحي سقارة.

-مصانع الشوبك.

-مدينة البدرشين شارع المحكمة.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 5م حتى الساعة 6م

-مدينة البدرشين.

-مدينة البدرشين شارع السنترال وأثار سقارة.

-قرية العزيزية.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 6م حتى الساعة 7م

-ميت رهينة.

-قرية البدرشين منطقة أبو ربع.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 7م حتى الساعة 8م

-البدرشين.

-المرازيق.

-أبو رجوان والطرفاية.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 8م حتى الساعة 9م

-مدينة البدرشين وشارع سيدي عباس.

-العزيزية + البدرشين.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 9م حتى الساعة 10م

-البدرشين.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 10م حتى الساعة 11م

-البدرشين.

-قرية مزغونة غرب وعزبة فارس وميشيل وهبة.

-قرية سقارة شارع قطب الرجال.

-أبو رجوان وشارع الجبانة بالشوبك.

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 11م حتى الساعة 12 منتصف الليل.

-عزبة محمد إبراهيم ودهشور.

-قرية أبو رجوان.

-دهشور وزاوية دهشور.

-نزلة الشوبك والدكمي.

-ضواحي البدرشين.

-الطرفاية وضواحيها.