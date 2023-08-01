تنسيق الجامعات 2023.. تعرف على البرامج الدراسية وأسعارها بجامعة الجلالة

كتب محمد صبحى

بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وبدأ طلاب الثانوية العامة فى البحث والتساؤل عن البرامج الدراسية وأسعارها فى الجامعات الخاصة والأهلية للتسهيل على الطلاب فى التعرف على مجالات الدراسة بالجامعات.

فيما يلي ينشر اليوم السابع الرسوم الدراسية لمجالات جامعة الجلالة؛ مجال الطب والجراحة: 120 ألف جنيه، مجال طب الأسنان: 107 آلاف جنيه، مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه، مجال العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه، مجال هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه، مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه، مجال علوم الحاسب: 69 ألف جنيه، مجال الإنتاج الإعلامى: 50 ألف جنيه، مجال الفنون والتصميم: 49 ألف جنيه، مجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه، مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه، مجال العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه، مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

أما البرامج الدراسية المشتركة مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، فإن قيمتها مقارنة بسفر الطالب أقل من ربع التكلفة التى يتحملها حال سفره للدراسة، حيث إن برنامج هندسة البرمجيات: 200 ألف جنيه، وبرنامج الهندسة الكهربائية: 225 ألف جنيه، وبرنامج إدارة الأعمال: 160 ألف جنيه، وبرنامج التسويق: 160 ألف جنيه، وبرنامج نظم المعلومات الحاسوبية: 160 ألف جنيه، وبرنامج إدارة الأعمال الرياضية: 160 ألف جنيه، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات: 200 ألف جنيه، وبرنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 200 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن أسعار المصروفات السابقة، بخلاف نسب المنح والخصومات التي تقررها لوائح الجامعة، وبخلاف الرسوم الإدارية أيضاً.