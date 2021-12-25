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أخبار 24 ساعة.. التضامن: "حياة كريمة" رفعت كفاءة 72 ألف منزل خلال عامين

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التضامن: "حياة كريمة" رفعت كفاءة 72 ألف منزل خلال عامين مشروعات حياة كريمة
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
أضواء الكريسماس وعيد الميلاد تكسو الكاتدرائية الأسقفية قبل قداس العيد
 
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 45% من تمويلنا يذهب للصعيد
 
فتح باب التسجيل لشركات السياحة بعد وضع ضوابط العمرة بـ48 ساعة.. اعرف التفاصيل
 
حملات نظافة لغسيل مداخل ومحيط الكنائس تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد.. صور
 
قبل افتتاحه غدا.. تعرف على محور سمالوط أعلى النيل بالمنيا فى 7 معلومات
 
أجراس الكاتدرائية الأسقفية تعلن بدء قداس عيد الميلاد
 
الأرصاد: استقرار فى درجات الحرارة بداية من السبت وحتى الأربعاء
 
بطول 23 كم وتكلفة مليار جنيه.. تعرف على محور كلابشة بأسوان قبل افتتاحه غدا
 
الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنا للصم بقداس العيد
 
وزيرة الهجرة من صالون التنسيقية: إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج الإثنين
 
مطران الكنيسة الأسقفية مصليًا لمصر: نصلى أن يمنح الله بلادنا سلامًا
 
بطريرك الكاثوليك: نبعث برسالة محبة وتقدير للرئيس السيسي لعطائه من أجل مصر
 
شريان تنمية بالصعيد.. 10 صور ترصد روعة إنشاء محور كلابشة فوق النيل بأسوان
 
غلق مطلع الدائرى كليا من ميدان المنيب بسبب أعمال التوسعة لمدة 21 يوما
 
المرور تغلق شارع القومية تجاه البوهى فى إمبابة وتجرى تحويلات 30 يوما
 
طقس قداس عيد الميلاد.. أجواء شديدة البرودة ولا أمطار بالقاهرة الكبرى
 
الصحة: معهد السكر وفر خدماتا طبية لمليون مواطن خلال 2021
 
انخفاض درجات الحرارة غدا وشبورة وصقيع بوسط سيناء والصغرى بالقاهرة 11
 
الصحة تنفى نقص أدوية بروتوكولات علاج كورونا بالمستشفيات الحكومية
 
وزيرة التضامن: مصر تطلق أول استراتيجية وطنية للتطوع مارس المقبل.. فيديو
 
كتاب الرؤية والإنجاز.. تطوير 143 قرية ضمن "حياة كريمة" بتكلفة 3.5 مليار جنيه
 
كتاب الرؤية والإنجاز.. 3 ملايين طالب بالتعليم العالى وإنشاء 3 جامعات تكنولوجية
 
وزيرة التضامن: "حياة كريمة" رفعت كفاءة 72 ألف منزل خلال عامين.. فيديو
 
كتاب الرؤية والإنجاز.. 4.9 مليار جنيه تكلفة إنشاء وحدات سكنية وإدارية بالأوقاف
 
جامعة حلوان تتسلم أول قمر صناعى تعليمى من إنتاج وكالة الفضاء المصرية
 
"حياة كريمة" توزع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية وقافلة طبية بقنا وأسوان بصعيد مصر
 
وزير الأوقاف: فتح حوار مجتمعى للحد من الطلاق فى مصر
 
التضامن: تعاملنا مع 161 بلاغا لإنقاذ المشردين منذ بداية ديسمبر وحتى الآن
 
المترو: جاهزون لتقلبات الطقس وسقوط الأمطار بالتنسيق مع الأحياء
 
"التضامن" توجه برعاية سيدة حامل ونقلها من الشارع لدار رعاية
 
الأزهر العالمى للفتوى: نجحنا فى الحفاظ على كيان 66 ألف أسرة من التفكك
 

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