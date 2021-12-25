أخبار 24 ساعة.. التضامن: "حياة كريمة" رفعت كفاءة 72 ألف منزل خلال عامين

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أخبار 24 ساعة.. التضامن: "حياة كريمة" رفعت كفاءة 72 ألف منزل خلال عامينالسبت، 25 ديسمبر 2021 12:00 ص
مشروعات حياة كريمة
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