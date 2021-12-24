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مطران الكنيسة الأسقفية مصليًا لمصر: نصلى أن يمنح الله بلادنا سلامًا

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:51 م
مطران الكنيسة الأسقفية مصليًا لمصر: نصلى أن يمنح الله بلادنا سلامًا الكنيسة الإنجليكانية
كتب: محمد فهيم عبد الغفار - محمد الأحمدى

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صلى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر في قداس عيد الميلاد المجيد، قائلًا: نصلي أن يمنحنا الله سلامًا.

وتابع في عظة القداس: أقدم شكرا خاصا لكل رجال الشرطة الذين بذلوا جهدا كبيرا لنحتفل بأمان.

وردد رئيس الأساقفة: نصلي لأجل مصر لقد عشنا بناء مشروعات عملاقة، فالدولة تعيش نهضة هائلة على جميع الأصعدة فلنرفع صلواتنا للسماء من أجل ذلك.

وأعرب المطران عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية التي تقود طفرة في الرخاء وتبني إنجازات ضخمة، وقدم المطران الشكر لكلا من دكتور محمد أبو زيد الأمير مندوبًا عن شيخ الأزهر واللواء ياسر عبد المعبود نائبا عن وزير الداخلية وهاني جاب الله ممثل عن دار الكتاب المقدس.
 
 
 

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