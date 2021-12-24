فتح باب التسجيل لشركات السياحة بعد وضع ضوابط العمرة بـ48 ساعة.. اعرف التفاصيل

ماجد تمراز

قال إيهاب عبد العال، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقاً، إن هناك ضوابط صحية خاصة بالمعتمرين هذا العام، منها التعاقد مع شركة تأمين، في حال وجود أى أمر طارئ بالمعتمرين، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية تضمنت تحليل pcr، حيث سيتم الحصول على عينة فور الوصول وقبل الرجوع مرة أخرى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "تم التعاقد مع أكبر المعامل التي تعمل داخل وخارج مصر، والمملكة العربية السعودية اتخذت كل إجراءاتها الاحترازية، والحرم المكي، يضم 110 جنسية من المعتمرين، لذلك سيتم تشديد إجراءات الوقاية على المعتمرين".

وتابع: "ستبدأ رحلات العمرة برحلات بسيطة وستزيد تباعاً مع مرور الوقت، كما حدث في الفنادق من قبل، وبعد نزول الضوابط بـ 48 ساعة، سيتم فتح الباب لتلقي وتفعيل الشركات السياحية، وعلى المواطنين دخول بوابة العمرة الإلكترونية، للتأكد من تفعيل الشركة التي يتعامل معها على برنامج العمرة، وتم تسجيلها وتفعيلها على البوابة".