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الأرصاد: استقرار فى درجات الحرارة بداية من السبت وحتى الأربعاء

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:29 م
الأرصاد: استقرار فى درجات الحرارة بداية من السبت وحتى الأربعاء الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد
كتب محمد شرقاوى

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قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك استقرار فى درجات الحرارة بداية من غد السبت وحتى يوم الأربعاء المقبل، ولكن تظهر شبورة مائية فى الخامسة صباحا حتى التاسعة صباحا، وتزيد الكثافة فى الشبورة يومى الأحد والإثنين، ونصحت المواطنين بضرورة القيادة بحرص على الطريق. 
 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن عبر برنامجه الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك جو معتدل نهارا وبارد ليلا فى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، لافتة إلى أن هناك انخفاض فى درجة الحرارة على جنوب سيناء وتصل إلى صفر مئويا. 
 
وتوقعت أن هناك استقرار فى درجات الحرارة من يوم السبت حتى يوم الأربعاء المقبل ولكن وارد بعد نهاية الأسبوع سيكون هناك تقلبات جوية سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.

الارصاد الجوية

ايمان شاكر

الطقس

طقس اليوم

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