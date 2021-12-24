اليوم السابع
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جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 45% من تمويلنا يذهب للصعيد

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 06:16 م
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 45% من تمويلنا يذهب للصعيد طارق شاش
ماجد تمراز

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قال طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن 45% من التمويل الخاص بالجهاز يذهب إلى الصعيد، ويشمل 9 محافظات تقريباً، وتشمل كل المشروعات سواء كان إنتاج خدمي أو زراعي أو حيواني أو تجاري أو صناعي، والتجمعات الطبيعية مثل قرية تونس في الفيوم، وغيرها بباقي المحافظات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "وهذا النوع من التجمعات يكونون من عملاءنا في الصعيد بوجه عام، وهناك 15 تجمع 9 منهم في محافظات الصعيد، والجهاز كان يقوم بدور هام وكبير في الترويج لهذه التجمعات وتم تمويل نسبة جيدة منهم ومستمرون معهم".

وقال: "تم توفير مليون و100 ألف فرصة عمل من الإقراض المباشر، بالإضافة للعمل بمشروعات التنمية والبنية الأساسية كالطرق وشبكات الصرف والمياه، تم صرف يوميات عمل في المشروعات بلغت 22 مليون، ونحن نقدم مجموعة كبيرة جدا من الخدمات لا تقتصر على القروض فقط، وإنما يتم مساعدته في اختيار المشروع وعمل دراسة الجدوى".


الصعيد

جهاز تنمية المشروعات

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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