اليوم السابع
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"التضامن" توجه برعاية سيدة حامل ونقلها من الشارع لدار رعاية

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:27 م
"التضامن" توجه برعاية سيدة حامل ونقلها من الشارع لدار رعاية هناء تتحدث لتليفزيون اليوم السابع
كتب مدحت وهبة

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وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لسيدة حامل " هناء " بلا مأوى ونقلها إلى دار للرعاية، بمنطقة بولاق ومتابعة حالتها الصحية حتى ميعاد الولادة.
 
كان اليوم السابع قد نشر تقريرا بالفيديو "هناء نايمة فى الشارع فى عز البرد وميعاد ولادتها بعد أسبوع.. ما ليش حد غير ربنا بعد ما اتطلقت ونفسى أرتاح" حيث وجهت الوزيرة بتوفير أوجه الرعاية للسيدة .

واستعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرًا عن جهود فرق التدخل السريع على مستوى محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري، حيث تعاملت الفرق مع 161 بلاغًا لحالات أطفال وكبار وأسر بلامأوى خلال تلك الفترة، ففي محافظة القاهرة تعامل الفريق مع مسن بلا مأوى فى العقد الخامس من العمر يعانى من شلل بالقدمين وحاول الفريق إقناعه باستقباله بإحدى دور الرعاية الاجتماعية ولكنه رفض.

وفى محافظة الجيزة تعامل الفريق مع شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن وجود سيدة مسنة تبلغ من العمر80 عامًا تقيم بمفردها بشقة بشارع فيصل وليس لديها عائل ،وتعرضت لحادث أدى إلي كسر فى الحوض وحالتها الصحية متدهورة وتعانى من حالة إعياء وغيبوبة ،حيث قام فريق التدخل السريع المحلى بالجيزة بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية بنقل السيدة المسنة بالإسعاف لمستشفى الهرم لتلقى أوجه الرعاية الصحية ، كما تم إبلاغ الشرطة  بتحرير محضر اثبات حالة كون السيدة تعيش بمفردها ولا عائل لها ونسق الفريق مع مدير المستشفى فى حين تماثل الحالة للشفاء ليتم استقبالها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.


وزيرة التضامن

السيدة الحامل

رعاية السيدة الحامل

تليفزيون اليوم السابع

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