المرور تغلق شارع القومية تجاه البوهى فى إمبابة وتجرى تحويلات 30 يوما

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت اليوم الجمعة إدارة المرور، عملية غلق كلى بشارع القومية بالمنطقة المحصورة بين شارعى المدينة المنورة والنصر باتجاه ميدان البوهى لمدة 30 يوما، لاستكمال محطات مترو الانفاق، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وأكد مصدر أمنى، أنه فى إطار تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة مترو القومية ( الخط الثالث ) وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بغلق كلى لشارع القومية العربية من الدائرى بإتجاه ميدان البوهى فى المنطقة المحصورة بين شارعى المدينة المنورة والنصر لمدة 30 يوما تبدأ اليوم الجمعة ، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا.

ولفت المصدر، إلى أن مرور الجيزة وتيسيرا لحركة المرور تم تنفيذ التحويلة الأتية: وعلى القادم من الطريق الدائرى بإتجاه ميدان البوهى عن طريق شارع القومية العربية يتم السير يمينا بشارع المدينة المنورة قبل موقع الغلق ثم السير يسارا بشارع محمد سعيد ثم يسارا مرة أخرى حتى شارع النصر بإتجاه شارع القومية بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نشرت خدماتها المرورية ووضعت اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للاتجاهات الجديدة.