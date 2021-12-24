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قبل افتتاحه غدا.. تعرف على محور سمالوط أعلى النيل بالمنيا فى 7 معلومات

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:18 م
قبل افتتاحه غدا.. تعرف على محور سمالوط أعلى النيل بالمنيا فى 7 معلومات محور سمالوط
كتب رضا حبيشى

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تستعد وزارة النقل لافتتاح 5 محاور أعلى النيل غدا السبت، والتى نفذتها وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء محاور عرضية تربط شرق وغرب النيل، وتقليل المسافة البينية بينها إلى 25 كم لتسهيل الحركة بين شرق وغرب النيل وتحقيق التنمية الشاملة.
 
ويقدم اليوم السابع فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن محور سمالوط العلوى أحد المحاور التى سيتم افتتاحها غدا، وذلك خلال التقرير التالى:
 
1 ـ المشروع يمتد بطول 24 كم وعرضه 21 مترا ويتكون من حارتين فى كل اتجاه.
 
2 ـ التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 2 مليار جنيه.
 
3 ـ المشروع يضم 30 كوبرى و17 نفقا.
 
4 ـ المحور الجديد يضم 4 كبارى رئيسية هى كوبرى أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوي الشرقيى، وكوبرى أعلى نهر النيل، وكوبرى أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربى، وكوبرى أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوي الغربي.
 
5 ـ الكبارى والأنفاق التى يتكون منها المحور الجديد تستهدف تفادى التقاطعات مع الطرق الفرعيـة والترع والمصارف.
 
6 ـ المحور سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.
 
7 ـ المشروع سيساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.

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