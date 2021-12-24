بطول 23 كم وتكلفة مليار جنيه.. تعرف على محور كلابشة بأسوان قبل افتتاحه غدا

كتب رضا حبيشى

تستعد وزارة النقل لافتتاح محور كلابشة أعلى النيل بمحافظة أسوان غدا السبت، ضمن مجموعة من المحاور الأخرى وطرق الصعيد، ويقدم اليوم السابع فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا المحور خلال التقرير التالى:

1- طول المحور الجديد يبلغ 23 كم.

2- تكلفة تنفيذ المحور بلغت 1.050مليار جنيه.

3- المحور الجديد يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية منذ عام 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل من 100 كم إلى 25 كيلومتر بين المحور والآخر لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

4- المحور يخدم المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالصعيد.

5- عرض المحور 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه.

6- المحور يشمل 14 عملا صناعيا (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

7- المحور يساهم فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان).

8- المحور سيساهم في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي.

9- المحور سيخدم قرى الظهير الصحراوي وسيزيد الامتداد العمراني لها وسيخدم مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.