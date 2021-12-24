الصحة تنفى نقص أدوية بروتوكولات علاج كورونا بالمستشفيات الحكومية

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن نقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لنقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر كافة أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بكافة المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن الغرفة المركزية للأدوية التابعة لقطاع الرعاية العاجلة بالوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، والتي يتم تحديثها لتتماشى مع متحورات ومضاعفات كورونا، مع صرفها مجاناً للمرضى، وكذلك تأمين مخزون أدوية الطوارئ والمستحضرات الحيوية ومشتقات الدم، مع وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومي لإمداد كافة المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها.

وفي سياق متصل، تقوم الغرفة المركزية للأدوية، بتحديث وتوفير أدوية البروتوكول العلاجي للتعامل مع فيروس كورونا في كافة المستشفيات، إلى جانب تأمين مخزون احتياطي استراتيجي، فضلاً عن تجهيز المجمع القومي للأمصال واللقاحات بمخزون استراتيجي من المستحضرات الطبية، وذلك خلال العام المالي 2020/2021.