اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 01:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تنفى نقص أدوية بروتوكولات علاج كورونا بالمستشفيات الحكومية

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 01:22 م
الصحة تنفى نقص أدوية بروتوكولات علاج كورونا بالمستشفيات الحكومية انفوجراف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء  بشأن نقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لنقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر كافة أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بكافة المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن الغرفة المركزية للأدوية التابعة لقطاع الرعاية العاجلة بالوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، والتي يتم تحديثها لتتماشى مع متحورات ومضاعفات كورونا، مع صرفها مجاناً للمرضى، وكذلك تأمين مخزون أدوية الطوارئ والمستحضرات الحيوية ومشتقات الدم، مع وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومي لإمداد كافة المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها.  
 
وفي سياق متصل، تقوم الغرفة المركزية للأدوية، بتحديث وتوفير أدوية البروتوكول العلاجي للتعامل مع فيروس كورونا في كافة المستشفيات، إلى جانب تأمين مخزون احتياطي استراتيجي، فضلاً عن تجهيز المجمع القومي للأمصال واللقاحات بمخزون استراتيجي من المستحضرات الطبية، وذلك خلال العام المالي 2020/2021.
 
1fd2844d-94dc-4efe-ade1-6d4efb71a0bb
انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء

 


الصحة

مجلس الوزراء

فيروس كورونا

كورونا

الحكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة