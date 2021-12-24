وزيرة التضامن: "حياة كريمة" رفعت كفاءة 72 ألف منزل خلال عامين.. فيديو

الرياض ـ إيمان حنا

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، إن مصر متفردة بمشروع حياة كريمة لأنه ذو طبيعة خاصة وبه زخم كبير من المبادرات، حيث يتعامل مع مناطق ريفية والأكثر فقرًا، وهناك مشروعات به تتعلق بذوى الإعاقة والطفولة المبكرة والتمكين الاقتصادى والحد من الزيادة السكانية، وجارى مناقشة هذه القضايا مع الدول العربية.

وعن إنجازات المشروع القومى "حياة كريمة"، قالت القباج في تصريحات خاصة من الرياض على هامش مشاركتها فى مؤتمر مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، أن العام الماضى تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 1000 حضانة والانتهاء من رفع كفاءة 72 ألف منزل خلال العام 2020 و2021، وجارى التوسع فى مشروعات التمكين الاقتصادى، حيث بلغ عدد المساهمات أكثر من 20 ألف مشروع تستهدف بصفة خاصة النساء، إضافة إلى برنامج 2 "2 كفاية" الذى يجرى التوسع فيه ضمن حياة كريمة وبدأنا تنفيذ برنامج موسع للتوعية في الريف تحت عنوان "بالوعى مصر بتتغير" ووصلنا لتوعية 100 ألف أسرة، ولدينا أيضا قانون المسنين يبدأ تطبيقه عقب الانتهاء من مناقشته في البرلمان.

أكدت القباج أن رسالة "حياة كريمة" الإنسان أولا ودعمه حتى يكون قادرا على مساعدة نفسه والآخرين.