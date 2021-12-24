اليوم السابع
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المترو: جاهزون لتقلبات الطقس وسقوط الأمطار بالتنسيق مع الأحياء

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:00 م
المترو: جاهزون لتقلبات الطقس وسقوط الأمطار بالتنسيق مع الأحياء مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت شركة المترو جاهزيتها واستعداداتها لحالات الطقس المتقلب وسقوط الأمطار من خلال صيانة مصارف سحب المياه بالخطوط الثلاثة.
 
وأصدرت شركة المتر تعليمات للعمل خلال موسم الشتاء تتضمن متابعة يومية لحالات الطقس ونسب سقوط الأمطار وفقما يصدر عن هيئة الأرصاد الجوية.
 
 وشملت تعليمات التشغيل فى الشتاء ضرورة تخفيض سرعة المترو فى المحطات السطحية بالخطوط الثلاثة حالة السقوط الغزير للأمطار، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام حركة المترو خلال فترات سقوط الأمطار.
 
كما تضمنت تعليمات التشغيل  التنسيق مع الأحياء حالة تراكم مياه على شريط المترو للدفع بسيارات لشفطها، ورصد تراكمات الأمطار على شريط المترو خلال فترات سقوط الأمطار.
 
كما شددت شركة المترو على  التعامل السريع مع أى تراكمات لمياه الأمطار على شريط المترو سواء من خلال شفطها أو تخفيض السرعة،  وإيقاف حركة المترو فورا إذا ارتفعت تراكمات الأمطار على شريط المترو بما يؤثر على سلامة التشغيل.

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