كتاب الرؤية والإنجاز.. 3 ملايين طالب بالتعليم العالى وإنشاء 3 جامعات تكنولوجية

كتب محمد صبحى

كشف كتاب " الرؤية والإنجاز "، والذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عدد من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى مجال التعليم العالى ، شهدت منظومة التعليم العالى والجامعات ارتفاع نسبة الطلاب المقبولين بنسبة 20.4% حيث كان عدد الطلاب 2.3 مليون طالب فى عام 2014 بينما بلغ عدد طلاب التعليم الجامعى 3 مليون طالب فى 2021.

وشهدت الجامعات الخاصة العالية والمتوسطة زيادة بنسبة 19.4% حيث كان عدد المعاهد 158 فى عام 2014 بينما أصبح 189 معهدا فى عام 2021، بالإضافة إلى 2 معهد فنى بمنظومة الكليات التكنولوجية و3 جامعات تكنولوجية جديدة.