اليوم السابع
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أجراس الكاتدرائية الأسقفية تعلن بدء قداس عيد الميلاد

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:25 م
أجراس الكاتدرائية الأسقفية تعلن بدء قداس عيد الميلاد قداس عيد الميلاد
كتب: محمد فهيم عبدالغفار - محمد الأحمدى

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دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية فى الزمالك، لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر. 
 
وبدأ موكب المطران الدكتور سامى فوزى في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي، إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.
 
بينما ألقى كورال الكاتدرائية ترنيمة "هذا هو اليوم السعيد" التي تحتفي بميلاد المسيح كجزء من طقوس قداس عيد الميلاد المجيد. 
 
الجدير بالذكر أن الكنيسة فرضت إجراءات احترازية مشددة جراء فيروس كورونا حرصت فيها على توفير المطهرات والكمامات لكل المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى.
 
قداس عيد الميلاد (2)
قداس عيد الميلاد 

قداس عيد الميلاد (3)
قداس عيد الميلاد 

قداس عيد الميلاد (4)
قداس عيد الميلاد 

قداس عيد الميلاد (1)
قداس عيد الميلاد 

 


الكنيسه الاسقفية

المطران سامى فوزى

عيد الميلاد المجيد

قداس عيد الميلاد

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