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طقس قداس عيد الميلاد.. أجواء شديدة البرودة ولا أمطار بالقاهرة الكبرى

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:41 ص
طقس قداس عيد الميلاد.. أجواء شديدة البرودة ولا أمطار بالقاهرة الكبرى طقس بارد - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تحتفل العديد من الكنائس بعيد الميلاد المجيد ليلة 25 ديسمبر، ويأتى فى مقدمتها الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، حيث تبدأ القداسات الليلة فى الثامنة مساء، وسط حضور شعبى وسياسى ودبلوماسى.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه أغلب أنحاء الجمهورية حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية، بتحسن حالة الجو وانحسار فرص الأمطار وقلة فرصها، مع استمرار الأجواء شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وعن طقس اليوم الجمعة فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
وعن حالة الطقس ليلا يوم الجمعة، تزامنا مع احتفالات وقداس عيد الميلاد المجيد ، يكون الطقس شديد البرودة عبر كافة الأنحار يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
 
ومن المتوقع أن يشهد الجمعة، شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة ، فضلا عن نشاط ريان على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.  
 
وحول درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة، وشمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة
 
أما عن درجات المتوقعة السبت ، القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة، وشمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجة

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حالة الطقس

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