وزيرة الهجرة من صالون التنسيقية: إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج الإثنين

كتب محمد السيد

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن أول احتياج للمصريين في الخارج هو شحن الجثامين، مضيفة أن هذا الاحتياج هو الملح دائما وهو التي تعمل عليه الوزارة دائما، مضيفة أن وزارة الهجرة وزارة تعمل في ملفات إنسانية بحتة وأنه كان لابد من التصرف بشأن هذا الاحتياج.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال كلمة لها فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى يعقد تحت عنوان: "المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"، أنه سيتم الإعلان عن إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج يوم الإثنين المقبل تتعلق بشحن الجثامين وأيضا تعويض الأسرة التي فقدت رعيها.

ووجهت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الشكر الى وزير الداخلية ورئيس الرقابة المالية ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين، متابعة:" عملنا جميعا حتى نسرع من الوقت والمساهمة في تنفيذ هذا الطلب، حالة وفاة للمصريين في الخارج تمس قلوبنا جميعا فضلا عن الأعباء المالية".

وأشارت وزيرة الهجرة الى أنه سيتم العمل بهذه الوثيقة بداية العام الجديد، لافتة الى أنه يتم دفع 100 جنيه سنويا وان الوثيقة تتكفل بشحن الجثمان و تعويض أسرة المتوفى 100 ألف جنيه هذا وأن هذه الوثيقة تشترى مع تصريح العمل وأنها اختياري .

وأردفت وزيرة الهجرة: "هناك 10 مليون مصري في الخارج مسجل ولكن من الممكن أن يصل العدد لـ 14 مليون بالجيل الثانى والثالث وكان لابد أن تصدر تلك الوثيقة اختيارية بتصريح العمل، ومن خلال الموقع الالكترونى يستطيع شراء الوثيقة أو تجديدها، الأحداث الجنائية التي قد يتعرض لها بعض المصريين في الخارج أحداث فردية و ليس هناك ماهو موجه ضد الجالية المصرية ، الجالية المصرية جالية غير عدوانية و سريعة الاندماج ".

بدأ منذ قليل صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى يعقد تحت عنوان :" المصريون في الخارج.. نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، التي ستتحدث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.