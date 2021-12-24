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"حياة كريمة" توزع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية وقافلة طبية بقنا وأسوان بصعيد مصر

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 04:40 م
"حياة كريمة" توزع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية وقافلة طبية بقنا وأسوان بصعيد مصر مؤسسة حياة كريمة
كتب – محمد عطية

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انطلقت قوافل مؤسسة حياة كريمة المُحملة بالمواد الغذائية الأساسية على المواطنين في محافظات الصعيد وذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصري لتوزيع 7 الآف كرتونة مواد غذائية أساسية علي أهالي محافظتي قنا وأسوان.
 
كما توجهت القافلة، مساء أمس الخميس إلي محافظة قنا وعلى الفور بدأت فرق العمل الميداني بالمؤسسة جهودها علي الأرض لتوزيع 5000 كرتونة مواد غذائية في محافظة قنا موزعة علي مختلف قري مركز الوقف بالمحافظة، حيث تم توزيع 2000 كرتونة بقرية المراشدة، كما تم تخصيص 1200 كرتونة مواد غذائية لقرية الوقف، وتوزيع ألف كرتونة مواد غذائية لقرية قلمينا، كما تم تخصيص عدد من الكراتين لأهالي قري العبل والحمودي بمحافظة قنا. 
 
في الوقت ذاته تواصل فرق العمل بالمؤسسة والمتطوعين التوزيع في محافظة أسوان حيث تم توزيع عدد 2000 كرتونة مواد غذائية على أهالي قرية غرب سهيل بمركز أسوان.
 
كما أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية موسعة بمركز الوقف بمحافظة قنا لتوفير الكشف والعلاج المجاني لأهالي قرية المراشدة، حيث تضم القافلة 10 فرق طبية بالإضافة الى توفير تحليل فيروس كورونا، وتشمل القافلة الطبية العديد من التخصصات مثل الباطنة والجراحة والأطفال وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية.
 
يأتي ذلك إيمانًا من المؤسسة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في صعيد مصر، وفي إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، وتواصل القوافل عملها اليوم وغداً بالتعاون مع الجهات الشريكة لتوزيع المواد الغذائية والطبية بمختلف محافظات الصعيد.
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