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شريان تنمية بالصعيد.. 10 صور ترصد روعة إنشاء محور كلابشة فوق النيل بأسوان

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 10:00 م
شريان تنمية بالصعيد.. 10 صور ترصد روعة إنشاء محور كلابشة فوق النيل بأسوان محور كلابشة
أسوان - عبد الله صلاح

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ينشر "اليوم السابع" 10 صور لمحور كلابشة فوق النيل بمحافظة أسوان، والذى يتزين قبل افتتاحه، بعد أن أصبح شريان التنمية فى أقصى صعيد مصر.

ومحور كلابشة، تنفذه وزارة النقل بمحافظة أسوان ضمن 4 محاور عرضية فوق النيل بصعيد مصر، وتم الانتهاء من تنفيذ محور كلابشة علي النيل بمحافظة أسوان بنسبة 100% ومنتظر الافتتاح الرسمى.

وتبلغ تكلفة المحور الإجمالية نحو 1.050 مليار جنيه، ويبلغ طول المحور 23 كيلو متر، ويبلغ عرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشمل على 14 عملا صناعيا (9 كباري – 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وترتكز أهمية هذا المحور التنموي في ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعي الغربي عابراً نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي ( القاهرة – أسوان )، وكذلك المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلي طريق الصعيد الصحراوي الغربى، وتخفيف الحركة المرورية علي طريق الصعيد الزراعي الشرقى، ويخدم قري الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها، كما يخدم مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.

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