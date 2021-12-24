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جامعة حلوان تتسلم أول قمر صناعى تعليمى من إنتاج وكالة الفضاء المصرية

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 04:24 م
جامعة حلوان تتسلم أول قمر صناعى تعليمى من إنتاج وكالة الفضاء المصرية أول قمر صناعي تعليمي
كتب محمد صبحى

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تسلمت كلية العلوم جامعة حلوان أول قمر صناعي تعليمي من إنتاج وكالة الفضاء المصرية من الأقمار الصناعية التعليمية في الجامعات المصرية ليكون نواة لمعمل ابتكار الفضاء في الكلية، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ، وبحضور ط الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم. 
 
وأعرب  الدكتور ممدوح مهدي فى بيان ، عن سعادته بمشاركة كلية العلوم في هذا المشروع بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية ، حيث تعد كلية العلوم واحدة من أعمدة كليات العلوم في مصر لتخصصاتها الفريدة والمتميزة، مشيداً بامتلاك الكلية المقومات التي تمكنها من المساعدة في تدريب وإعداد قمر صناعي يقوم بتنفيذه باحثين وطلاب الجامعة. 
 
أوضح  الدكتور عماد أبو الدهب أن جامعة حلوان قد تم اختيارها من قبل متمثلة في مركز مراقبة الطقس الفضائي SWMC بكلية العلوم كأحد المشاركين في تنفيذ القمر الصناعي الجامعي التعليمي، وذلك عقب توقيع عقد إتفاق تنفيذى للتعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكلية العلوم جامعة حلوان لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية، بعد اطلاق شرارة البدء التي جاءت بعد توجيه دعوة من   الدكتور محمد القوصي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية للسادة رؤساء الجامعات المصرية. 
 
جاء ذلك  بحضور  الدكتورة إبتسام حماد مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وقيادات الكلية  الوكلاء و رؤساء الأقسام العلمية وأمين الكلية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور مجدى الحجري رئيس قسم الفيزياء، و الدكتور محمد نبيل يس مدير المركز، والدكتورة نوران سلامة نائب مدير المركز، وبحضور فريق من وكالة الفضاء المصرية. 
 
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