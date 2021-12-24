بطريرك الكاثوليك: نبعث برسالة محبة وتقدير للرئيس السيسي لعطائه من أجل مصر

كتب: محمد الأحمدى - تصوير كريم عبد العزيز

بعث البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك برسالةَ محبّةٍ وتقديرٍ إلى رئيس الجمهوريّة السيّد عبد الفتّاح السيسي، لإخلاصه في عطائه وبذله من أجلِ مصر؛ وإلى كلّ المعاونين له في خدمة مصرنا الغالية؛ وإلى قوّاتنا المسلّحة والشرطة؛ وكلّ الشرفاء الذين يبذلون كل جهد من أجل رفعة مصر وكرامة المصريّين.

وقال الأنبا إبراهيم اسحق - في كلمته خلال ترأسه الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر - نصلّي من أجل عائلاتنا، حتّى تواصل الحفاظ على وحدتها، وأن يكون الإصغاء والحوار في احترام متبادل هي أدواتنا الأساسيّة في التعامل.

وتابع قائلا، نصلّي من أجل كلّ المرضى والمتألّمين والحزاني، ولكلّ من يعاني خوفًا وعدم أمان، فقرًا واحتياجًا لضروريات الحياة.

وأشار بطريرك الكاثوليك إلى تضامن السيد المسيح مع الإنسان المتألم والمرفوض، كما فعل مع مرضى البُرص المرفوضين من المجتمع، وكذلك العشّارين والخطأة، حيث أسّسَ عالمًا يسودُه الحبّ لا الاستغلال، وعلّمَ أنّ وصيّة المحبّة تُلخّصُ كلَّ الوصايا، وأسّسَ عالمًا يغمُرُه السلام لا الحربّ، وعلّم "طوبى لِلسَّاعينَ إِلى السَّلام فإِنَّهم أَبناءَ اللهِ يُدعَون، كذلك أسّسَ عالمًا تملؤه الوداعة لا العنف، وعلّم وعاش "طوبى لِلوُدَعاء فإِنَّهم يرِثونَ الأَرض"، كما أسّسَ عالمًا تميّزُه الخدمة لا التسلّط، وهكذا أسّسَ المسيح عالمًا يحترم ويُقدّر كرامة الإنسان لا إهانته أو تشويهه.

وأوضح أنه في السنوات الأخيرة، كشفت لنا أزمة كورونا التي عشنا فيها خبرة الخوف والتباعد، أنّ لا أحدَ يعيشُ أو يَخلِصُ بمفردِه، وأعلنت أنّ التضامنَ البشريّ على المستوى الإنسانيّ والروحيّ والاقتصاديّ، هو المخرجُ الوحيد لهذه الأزمة.

ونوه إلى أن الحضور الإنسانيّ الشخصيّ لا غنى عنه، ولا يمكن استبداله بأيّة وسائل أخرى. ومهما تقدّمت وسائل التواصل الاجتماعيّ، لن يمكنها أن تعوّضَه.

وأضاف الأنبا إبراهيم اسحق أن الاحتفال بالميلاد يدعونا إلى الجودِ والسخاء، وعدم الخوف؛ وإلى التآخي الإنسانيّ، واحترام الآخر، ونبذ التفرقة، والاعتراف بالتنوّع والاختلاف الذي هو عنصرُ غنىً وتكامل.

وفى السياق أعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن سعادته بميلاد المسيح قائلًا: لا نكتفي بأن نحتفل بميلاده ليلة عيد الميلاد ولكن نحتفل به كل يوم في السنة روحيًا مضيفًا: فيمكنك أن تقول إنه يولد كل يوم من العام في قلوب آلاف وملايين من البشر، مما يؤثر في حياتنا أكثر من الاحتفالات التقليدية بالميلاد. وأضاف رئيس الأساقفة في عظة قداس الميلاد: يمكنك أن تعبر عن الفرح أولا كما فعلت الملائكة بالخدمة العامة مضيفًا: البعض مدعوين أن يتكلموا مع كثيرين، عن المخلص وقدرته أن يخلص البشر. وتابع رئيس الأساقفة: البعض الأخر لا يعظ ولكنه يرنم ويسبح من كل قلبه مثل جمهور الملائكة التي لا تدخر في أن تستخدم لسانها وصوتها في أن تعطي المجد لله ترفع صوتها بالتسبيح بفرح للملك المولود في بيت لحم. واستكمل: اخرون لا يمكنهم الوعظ أو التسبيح، و يمكنك أن تفعل مثل الرعاة الذين أعلنوا الاخبار السارة، عندما رأوا الطفل المولود كما قالت لهم الملائكة ثم عادوا إلى بيوتهم يسبحون ويمجدون الله، تعبيرًا عن الفرح المقدس. واختتم رئيس الأساقفة: كلامنا ومشاركتنا عن الاخبار السارة لا تتوقف واصلي أن يعطيكم الرب فرحًا عظيمًا ونحن نحتفل بميلاد السيد المسيح المخلص وسنة جديدة مليئة بالبركات، نفرح فرح لاينطق به ومجيد لأنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب.



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (22)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (23)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (24)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (25)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (26)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (27)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (28)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (29)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (30)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (1)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (2)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (3)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (4)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (5)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (6)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (7)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (8)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (9)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (10)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (11)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (12)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (13)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (14)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (15)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (16)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (17)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (18)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (19)



قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر (20)