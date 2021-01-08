باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. رئيسة مجلس النواب الأمريكى تطالب بعزل ترامب.. رئيس الجزائر يأمر بسرعة إعداد مشروع القانون الجديد للانتخابات.. وإيلون ماسك الأغنى فى العالم متخطيا بيزوس

كتب محمد جمال

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تطالب بعزل ترامب من منصبه فورا

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكى بعزل ترامب من منصبه فورا بموجب التعديل 25 بالدستور.

بيلوسى

مسئول أمريكى: لا نعتزم إقامة قاعدة عسكرية فى الصحراء الغربية بالمغرب

أكد مساعد كاتب الدولة الأمريكى المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر، الخميس، في الجزائر العاصمة، ان الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتزم إقامة قاعدة عسكرية في الصحراء الغربية.

بايدن يعلن تسمية ميريك جارلاند لمنصب وزير العدل

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تسمية ميريك جارلاند لمنصب وزير العدل، متابعا: علينا إعادة شرف ونزاهة واستقلال وزارة العدل الأمريكية.

الدفاع الجزائرية تكشف مخابئ للأسلحة والذخيرة ومعدات تفجير شمال شرقى البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم /الخميس/ كشف مخابئ للأسلحة والذخيرة ومعدات تفجير بولاية تيزي وزو، شمال شرقي البلاد.

رويترز: استقالة وزير النقل الأمريكى من منصبه

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن وزيرة النقل فى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إيلين تشاو، تترك منصبها.

إيطاليا تسجل 414 حالة وفاة و18020 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة فى إيطاليا، إن البلاد سجلت 414 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الخميس، مقابل 548 وفاة في اليوم السابق، في حين انخفضت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس إلى 18020 إصابة.

الرئيس الجزائرى يأمر بسرعة إعداد مشروع القانون الجديد لنظام الانتخابات

ترأس الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون اليوم /الخميس/ اجتماعا؛ لمناقشة المشروع التمهيدي لقانون نظام الانتخابات.

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون

بلومبرج: إيلون ماسك الأغنى فى العالم متخطيا جيف بيزوس

قالت بلومبرج نيوز اليوم الخميس إن رجل الأعمال إيلون ماسك تخطى جيف بيزوس رئيس أمازون.كوم ليصبح أغنى رجل في العالم.

المغرب تعلن افتتاح القنصلية العامة للولايات المتحدة بمدينة الداخلة

أوردت وسائل إعلام مغربية الليلة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفتح قنصلية عامة لها فى مدينة الداخلة، يوم الأحد المقبل.

فرنسا: الحدود مع بريطانيا ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر

أعلنت فرنسا عن أن الحدود مع بريطانيا ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، بسبب تسجيل فرنسا إصابات جديدة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا.

الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 فبراير المقبل

قررت الحكومة المغربية اليوم، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد، لمدة شهر إضافي، وذلك حتى 10 فبراير المقبل.

الصين: "لا نعرف شيئا" عن ترحيل أفغانستان لأى من مواطنينا بتهم تجسس

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين ليست على علم بترحيل صينيين من أفغانستان على خلفية اتهامات بالتجسس، وذلك بعد أيام.

العراق.. طائرة بدون طيار تقتل 4 عناصر من الحشد الشعبى أثناء محاولتهم دخول سوريا

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن أربعة عناصر من ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقي قتلوا جراء استهداف جوي أثناء محاولتهم دخول الأراضى السورية.

العراق

البيت الأبيض يسحب ترشيحه "تشاد وولف" لمنصب وزير الأمن الداخلى

سحب البيت الأبيض ترشيحه لتشاد وولف لمنصب وزير الأمن الداخلى بعد حثه الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب على إدانة العنف.

رويترز: استقالة مستشار ترامب للشئون الروسية

قال مسئول كبير فى الإدارة الأمريكية لرويترز إن مستشار الرئيس دونالد ترامب للشئون الروسية ريان تولى استقال من منصبه.

السودان يطالب بترسيم الحدود مع إثيوبيا لحل كل الخلافات الحدودية

طالب السودان بترسيم الحدود مع إثيوبيا لحل كل الخلافات الحدودية

نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكى: يوم التنصيب سيكون آمنا

قال نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي بالإنابة لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن يوم التنصيب سيكون آمنا وسنستفيد من دروس أمس، وفقا لمصادر إعلامية.

مصرع 5 أشخاص جراء انفجار لغم بالعاصمة مقديشيو

لقى خمسة أشخاص على الأقل حتفهم صباح اليوم الخميس، من بينهم 4 جنود إثر انفجار لغم أرضي بالعاصمة الصومالية مقديشو.

أيرلندا الشمالية تسجل 1410 إصابات جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصحية في أيرلندا الشمالية، اليوم الخميس، تسجيل 1410 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 84 ألفًا و287 حالة.

الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة سجلت 3865 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

إعطاء 20 ألف جرعة ثانية من لقاح فايزر فى بريطانيا قبل تغيير قواعد التطعيم

قالت هيئة الصحة الوطنية اليوم الخميس إنه تم حقن ما يقرب من 20 ألف شخص بالجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركتا فايزر.

فايزر

مقتل وإصابة 68 من مسلحى طالبان فى عملية استباقية للقوات الأفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 53 من عناصر طالبان وإصابة 15 آخرين في منطقتي أرجنداب وخاكريز بإقليم قندهار جنوب البلاد.

الصحة العالمية: انتشار سلالة كورونا الجديدة فى 22 دولة أوروبية

قال رئيس المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا هانز كلوج، إنه تم اكتشاف سلالة فيروس كورونا الجديدة في 22 دولة أوروبية.

إعادة فتح مستشفى ميدانى فى لندن لسد عجز فى عدد أسرة المستشفيات

قال وزير الصحة البريطاني اليوم الخميس إنه سيجري استخدام مستشفى ميداني في العاصمة لندن إذا اقتضى الأمر لتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى في المدينة، بعدما كشفت وثائق رسمية مسربة أن لندن تواجه احتمال نفاد أسرة المستشفيات في غضون أسبوعين.