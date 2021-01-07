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البيت الأبيض يسحب ترشيحه "تشاد وولف" لمنصب وزير الأمن الداخلى

الخميس، 07 يناير 2021 06:59 م
البيت الأبيض يسحب ترشيحه "تشاد وولف" لمنصب وزير الأمن الداخلى ترامب
كتب أحمد عرفة

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سحب البيت الأبيض ترشيحه لتشاد وولف لمنصب وزير الأمن الداخلى بعد حثه الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب على إدانة العنف، وفق المصادر إعلامية.

 

وقال وولف في بيان إن "الأفعال العنيفة" في الكابيتول أمس الأربعاء "غير معقولة وأرجو من الرئيس ومن كل المسؤولين المنتخبين إدانة العنف بأشد الوسائل".

ويعد سحب الترشيح خطوة رمزية إلى حد كبير إذ أن وولف يجب أن يترك منصبه على أى حال فى 20 يناير عندما يتسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.

 

ومن غير المرجح أن يتخذ مجلس الشيوخ أي إجراء بشأن الترشيح.وقال وولف في وقت سابق إنه لا يعتزم الاستقالة قبل 20 يناير الجارى.


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