رويترز

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكى بعزل ترامب من منصبه فورا بموجب التعديل 25 بالدستور، كما دعا النائب الجمهوري الأمريكي عن ولاية إلينوى، آدم كينزينجر، إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور لإقالة الرئيس دونالد ترامب من منصبه، وقال كينزينجر - في فيديو نشره عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم /الخميس/ - إنه بات من الواضح أمس أن ترامب "تخلى عن واجبه في حماية الشعب الأمريكي وبيت الشعب".