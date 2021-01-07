بلومبرج: إيلون ماسك الأغنى فى العالم متخطيا جيف بيزوس

قالت بلومبرج نيوز اليوم الخميس إن رجل الأعمال إيلون ماسك تخطى جيف بيزوس رئيس أمازون.كوم ليصبح أغنى رجل في العالم، وأضاف التقرير أنه بحساب مكاسب سهم تسلا اليوم، يبلغ صافى ثروة ماسك (49 عاما)، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أكثر من 188.5 مليار دولار، بما يزيد 1.5 مليار دولار على ثروة بيزوس، تدعمت ثروة ماسك الشخصية بارتفاع قيمة سهم تسلا لأكثر من ثمانية أمثالها العام الماضي، لتصبح شركة صناعة السيارات الأعلى قيمة فى العالم، يملك ماسك 20 بالمئة فى الشركة فضلا عن مكاسب غير محققة بنحو 42 مليار دولار من خيارات الأسهم، بحسب تقرير بلومبرج.

وارتفعت أسهم تسلا بما يصل إلى 7.4 بالمئة اليوم لتصل إلى مستوى قياسي عند 811.61 دولار، لكن قائمة مجلة فوربس للمليارديرات تقول إن ثروة ماسك مازالت أقل من ثروة بيزوس بواقع 7.8 مليار دولار.

تقدير فوربس أكثر تحفظا من واقع أن ماسك تعهد بحصة في تسلا كضمان لقروض شخصية. ولأخذ ذلك في الحسبان، تطبق المجلة خفضا بنسبة 25 بالمئة على حيازته، وفقا لتقرير لها فى نوفمبر.

ماسك شارك في تأسيس شركة مدفوعات الإنترنت باي بال التي باعها لاحقا، ويتولى حاليا قيادة بعض أكثر الشركات رهانا على تقنيات المستقبل في العالم، فهو يرأس أيضا شركة سبيس إكس للصواريخ وشركة نيورالينك التي تبتكر تقنيات فائقة السرعة لربط المخ البشري بأجهزة الكمبيوتر.

وأسس كذلك شركة لتشييد أنفاق منخفضة التكلفة تحت شوارع المدن المزدحمة بهدف تسيير نظام نقل عام يعمل بالكهرباء يستهدف تفادي الاختناقات المرورية في المدن الأمريكية.