وأفادت صحيفة (بلفاست تليجراف) الأيرلندية الشمالية، اليوم على موقعها الإلكتروني، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 1414 حالة عقب تسجيل 17 وفاة جديدة، مُضيفة أنه تم إصابة 11 ألفا و287 شخصًا بالفيروس على مدار الـسبعة أيام الماضية فقط.

كما أشارت الصحيفة إلى أن عدد المرضى الذين يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات في جميع أنحاء أيرلندا الشمالية بلغ 599 مريضًا، من بينهم 44 حالة في العناية المركزة و 32 آخرين على أجهزة التنفس الصناعي.