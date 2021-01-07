وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن الرئيس تبون استمع - خلال الاجتماع - لعرض مفصل من أحمد لعرابة رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع مراجعة قانون الانتخابات، حول مضمون ومراحل صياغة هذا القانون الهام، كما استمع الرئيس تبون لكلمة محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، ومساهمة هيئته في إثراء مقترحات مشروع مراجعة القانون.



وأوضح البيان أن الرئيس تبون أصدر خلال الاجتماع توجيهات بالانتهاء في أقرب وقت من إعداد مشروع القانون الجديد للانتخابات، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية الهامة التي تنتظر البلاد، والأخذ بعين الاعتبار، في مشروع القانون الجديد، الالتزام بضبط الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال على المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب والمجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار السياسي من خلال المؤسسات المنتخبة.



وأكد الرئيس تبون ضرورة ضمان انتخابات شفافة تعبر حقا عن الإرادة الشعبية وتحدث القطيعة نهائيا مع ممارسات الماضي، تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية ذات مستوى ومصداقية.



كما أمر الرئيس تبون بتوزيع مسودة مشروع القانون على الأحزاب السياسية للمشاركة في إثرائها قبل صياغتها النهائية".