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نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكى: يوم التنصيب سيكون آمنا

الخميس، 07 يناير 2021 05:11 م
نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكى: يوم التنصيب سيكون آمنا ترامب وبايدن
كتب أحمد عرفة

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قال نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن يوم التنصيب سيكون آمنا وسنستفيد من دروس أمس، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".

وعبر مايك بنس، نائب ترامب، عن شكره للرجال والنساء الذين بقوا فى مناصبهم للدفاع عن هذا المكان التاريخى، معلنا عن دعمه للأشخاص الذين لحقت بهم إصابات خلال الدفاع عن مبنى الكابيتول.


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