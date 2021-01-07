اليوم السابع
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رويترز: استقالة وزير النقل الأمريكى من منصبه

الخميس، 07 يناير 2021 08:35 م
رويترز: استقالة وزير النقل الأمريكى من منصبه أحداث الشغب بالكونجرس
رويترز

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أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن وزيرة النقل فى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إيلين تشاو، تترك منصبها على خلفية أعمال الشغب التي شهدها أمس مبنى الكابيتول، وقالت وزيرة النقل الأمريكية إلين تشاو اليوم الخميس إنها ستستقيل بعد أحداث اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول) التي وقعت أمس الأربعاء.

وأضافت تشاو، وهي زوجة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، أن استقالتها ستكون سارية اعتبارا من يوم الاثنين، وقالت الوزيرة إن الهجوم "أصابها باضطراب شديد بطريقة لا يمكن معها أن تقف متفرجة".

قال العضو الديمقراطى بمجلس النواب الأمريكى ديفيد سيسيلاين إن النواب الديمقراطيين وزعوا مواد مساءلة الرئيس اليوم الخميس لعزل دونالد ترامب من السلطة بعد هجوم انصاره على مبنى الكونجرس، وقال سيسيلاين على تويتر "إنني أوزع مواد المساءلة التي أعددتها مع النائبين تيد ليو وراسكين لعزل الرئيس من السلطة بعد هجوم أمس على الكونجرس الأمريكى".

وفى وقت سابق، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأمريكيين تقديم أى معلومات تساعد فى تحديد هوية مثيرى الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومى الأمريكى على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".


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أمريكا

النقل الأمريكى

استقالة

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