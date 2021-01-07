اليوم السابع
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الخميس، 07 يناير 2021 08:04 م
خالد صلاح
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إيطاليا تسجل 414 حالة وفاة و18020 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس، 07 يناير 2021 07:46 م
إيطاليا تسجل 414 حالة وفاة و18020 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة إيطاليا تعطى لقاحات لمواطنيها لمحاربة كورونا -أرشيفية
روما (رويترز)

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قالت وزارة الصحة فى إيطاليا، إن البلاد سجلت 414 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الخميس، مقابل 548 وفاة في اليوم السابق، في حين انخفضت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس إلى 18020 إصابة مقارنة مع 20331 إصابة في الحصيلة السابقة. 

 

وأضافت الوزارة أنها أجرت نحو 121275 مسحة خلال اليوم الماضى، مقابل 178596 مسحة خلال اليوم الذى يسبقه، وسجلت إيطاليا 77291 وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور الفيروس في 21 من فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا وسادس أعلى حصيلة وفيات في العالم.

 

كما سجلت البلاد مليونين و220 ألف إصابة حتى اليوم، حسبما أفادت الوزارة.


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