مسئول أمريكى: لا نعتزم إقامة قاعدة عسكرية فى الصحراء الغربية بالمغرب

كتب : أحمد جمعة

أكد مساعد كاتب الدولة الأمريكى المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر، الخميس، في الجزائر العاصمة، ان الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتزم إقامة قاعدة عسكرية في الصحراء الغربية، كما تناقلته مؤخرا العديد من التقارير الإعلامية المغربية.

وأوضح شينكر، في ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر السفارة الأمريكية في الجزائر، على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى البلد، أن الولايات المتحدة ليست بصدد إنشاء قاعدة عسكرية في الصحراء الغربية، لافتا إلى أن قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" لم تتحدث عن نقل مقرها إلى الصحراء الغربية.وقال أن هذه المسالة "غير الصحيحة" أثارت الكثير من التساؤلات مؤخرا بعد ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام لا سيما المغربية.

أما عن المقاربة الأمريكية لحل الأزمة الليبية، قال شينكر أن واشنطن والجزائر لديهما العديد من مصالح المشتركة لضمان منطقة أكثر أمانا، وأن الطرفين يدعمان الحل السياسي في ليبيا ويدعمان المسار الأممي لحلحلة الأزمة في هذا البلد.وشدد في ذات السياق على أن أحسن سبيل لحل الأزمة يبقى المسار الأممي لا سيما الحوار العسكري ضمن اللجنة العسكرية (5+5).

وأضاف أن الجزائر "دولة رائدة على الساحة الدولية ولبلدينا مصلحة مشتركة في ضمان منطقة أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا".