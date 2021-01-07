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السودان يطالب بترسيم الحدود مع إثيوبيا لحل كل الخلافات الحدودية

الخميس، 07 يناير 2021 07:19 م
السودان يطالب بترسيم الحدود مع إثيوبيا لحل كل الخلافات الحدودية السودان
كتب أحمد عرفة

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طالب السودان بترسيم الحدود مع إثيوبيا لحل كل الخلافات الحدودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، زعمت أديس أبابا، بإن هناك انتهاكات من جانب الجيش السوداني قرب حدودها وارتكاب أعمال غير قانونية.، مؤكدة أن قواتها فى حالة استعداد وتأهب على الحدود مع السودان.
 
ووفقا لما نقلته قناة العربية الإخبارية فإن إثيوبيا سرعت من وتيرة التصعيد ضد السودان، مستغلة التعزيز الجيش السودانى قواته على الحدود، زاعمة بأن الجيش السودانى يستغل الصراع فى إقليم تيجراى لإشعال سراع حدودى بين البلدين.

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