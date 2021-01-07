وأشار إلى أن القرار يجيز اتخاذ التدابير المناسبة؛ بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية، التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على مستوى كل إقليم.