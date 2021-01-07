فرنسا: الحدود مع بريطانيا ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر

كتب أحمد عرفة

أعلنت فرنسا عن أن الحدود مع بريطانيا ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، بسبب تسجيل فرنسا إصابات جديدة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أعلنت فرنسا، تسجيل 22 إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، سجلت فرنسا، الثلاثاء 20489 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، تقترب من مثلي العدد المسجل يوم الثلاثاء الماضي والذي بلغ11395 وأكثر من خمسة أمثال العدد المسجل أمس الإثنين والبالغ 4022 حالة.