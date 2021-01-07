الصين: "لا نعرف شيئا" عن ترحيل أفغانستان لأى من مواطنينا بتهم تجسس

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين ليست على علم بترحيل صينيين من أفغانستان على خلفية اتهامات بالتجسس، وذلك بعد أيام من حديث رئيس المديرية الوطنية للأمن، وكالة المخابرات الرئيسية، في أفغانستان عن اعتقالهم، وقال رئيس المديرية للبرلمان يوم الاثنين إنه يمكنه تأكيد القبض على أفراد من "شبكة صينية"، لكنه قال إنه لا يستطيع تقديم تفاصيل بسبب حساسية القضية.

وقالت صحيفة هندوستان تايمز الهندية إن عشرة صينيين على الأقل مرتبطين بوكالة تجسس في بكين جرى اعتقالهم في ديسمبر فى كابول، ومُنحوا عفوا بعد ذلك وجرى ترحليهم، وقالت ثلاثة مصادر رفيعة المستوى في أفغانستان لرويترز إنه جرى ترحيل 13 صينيا يعملون في مجالات البناء والنجارة ويدير بعضهم عيادة ومخبزا.

وعند سؤال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ عن تقرير صحيفة هندوستان تايمز، قالت في مؤتمر صحفي في بكين أمس الأربعاء "لا أعلم شيئا عما تتحدث عنه... لكنني أريد أن أخبركم بأن العلاقات بين أفغانستان والصين دائما ما كانت ودية للغاية، كما نتمتع بعلاقات تعاون ودية وطبيعية في شتى المجالات".